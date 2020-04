Calciomercato Inter, doppia insidia per Vidal

CALCIOMERCATO INTER VIDAL NEWCASTLE UNITED / Non c'è solo l'Inter sulle tracce di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno è pronto a lasciare il Barcellona al termine della stagione per sposare un nuovo progetto.

Quello nerazzurro lo affascina parecchio soprattutto per via della presenza in panchina di Antonioma esiste anche la possibilità che l'ex Juventus voli in Inghilterra.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

In Premier League - secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo' - sarebbero due le squadre interessate, oltre al Manchester United, che non ha mai mollato la presa su di lui, ci sarebbe anche il Newcastle che sogna in grande con la nuova proprietà.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Emergenza Coronavirus, l'Inter al lavoro per la ripresa: le ultime di CM.IT

Calciomercato Inter, Conte e Marotta sorridono: difesa da 150 milioni | Big respinte