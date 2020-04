CALCIOMERCATO INTER SKRINIAR RINNOVO / La vera forza dell'Inter di Antonio Conte risiede certamente nella fase difensiva costruita dall'ex tecnico della Juventus che ha eretto un muro davanti ad Handanovic i cui leader sono sicuramente de Vrij e soprattutto Skriniar. Il classe 1995 slovacco è reduce da ottime annate ed in breve tempo è diventato idolo dei sostenitori interisti.

Calciomercato Inter, tutti pazzi per Skriniar: i nerazzurri lo blindano

In casa Inter arrivano però ottime notizie in merito proprio al prossimo futuro dello stesso Skriniar. Secondo quanto sottolineato da 'Repubblica' la dirigenza nerazzurra sarebbe prontissima a blindare la propria retroguardia con lo slovacco che avrebbe addirittura già firmato il rinnovo contrattuale con la società di Zhang. Manca naturalmente ancora l'ufficialità del tutto ma il prolungamento di Skriniar farebbe cadere ogni velleità delle big europee di strapparlo ai nerazzurri. L'Inter inoltre punta anche al rinnovo di Stefan de Vrij che è però ancora in arrivo. Così facendo Conte vedrebbe blindata la sua inera retroguardia in attesa di capire invece quale sarà il destino di Diego Godin, arrivato in estate ma non calatosi alla perfezione nella parte.

