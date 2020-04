Calciomercato Milan, svolta a destra: nuovo terzino con lo scambio

CALCIOMERCATO MILAN NUOVO TERZINO SCAMBIO / Uno dei ruoli che necessita di essere rinforzato alla riapertura del prossimo calciomercato è quello del terzino destro. A sinistra il Milan ha trovato il suo tuo titolare in Theo Hernandez, vera sorpresa e punto di forza di questa stagione; lo stesso non si può dire per l'altra fascia, dove si sono alternati Conti e Calabria. Soprattutto quest'ultimo non ha confermato quanto di buono fatto vedere con Gattuso, fornendo prestazioni per nulla buone.

L'ex Atalanta è riuscito così ad imporsi come titolare, anche senza esaltare. I brutti infortuni sono alle spalle ma il calciatore ammirato a Bergamo è ancora un lontano ricordo e proprio per questo il Milan in estate vorrà affiancargli un nuovo terzino.

Milan, un poker di idee sul tavolo

Tra Conti e Calabria, infatti, è quest'ultimo ad essere più vicino all'addio anche per via della plusvalenza che potrebbe generare.

Sarà così caccia ad un nuovo terzino, che potrebbe arrivare attraverso uno scambio. L'emergenza coronavirus impone nuove idee, nuove strategie di mercato: così il Milan potrebbe avere il suo nuovo esterno destro, cedendo degli elementi in esubero.

Attenzione dunque alla situazione legata al Ricardo Rodriguez: lo svizzero ha convinto e il Psv è pronto a mettere sul piatto il cartellino di Denzel Dumfries. Altro elemento, che non rientra nei piani societari, è certamente Laxalt, che potrebbe far ritorno al Genoa, dove è riuscito a dare il meglio di se. Sul piatto, questa volta potrebbe finire Ghiglione, che tanto bene ha fatto nella prima parte di stagione.

Come dicevamo, in uscita, c'è Davide Calabria, che in passato è stato accostato alla Liga, un campionato che di certo esalterebbe le sue caratteristiche e proprio per questo potrebbe essere proposto al Betis per arrivare ad Emerson (il giocatore è di proprietà del Barcellona ma in prestito al club andaluso fino al 30 giugno 2021).

Un ultimo giocatore che il Milan tiene d'occhio è Zeki Celik, chissà che i rossoneri non riescano a trovare un modo per convincere il Lille. Tra i club i rapporti sono ottimi e lo testimonia l'acquisto di Leao, con l'inserimento nella trattativa di Tiago Djalo.