CALCIOMERCATO JUVENTUS PAULO SOUSA RONALDO / Due stagioni alla Juventus a metà anni '90 per Paulo Sousa che è rimasto sempre un nome molto legato all'ambiente bianconero. L’ex centrocampista portoghese è attualmente allenatore del Bordeaux e in una lunga intervista a 'Tuttosport' ha commentato anche la decisione juventina di affidarsi a Sarri: "Una scelta coraggiosa da parte della Juventus, ma un’ottima scelta. E’ un eccellente allenatore, che secondo me ha già lasciato una sua impronta nel calcio: per il gioco che propone e per il suo modo di essere. Personalmente è sempre stato bello affrontarlo, perché è un allenatore che ti stimola un pensiero calcistico superiore.

Archiviati gli elogi a Sarri, Paulo Sousa ha anche parlato del desiderio di allenare magari un giorno la Juventus: "Ho sempre sognato una squadra che mi consentisse di allenare campioni e di provare a vincere. E la Juventus lo è senza dubbio. Ma non vorrei, mai e poi mai, arrivare alla Juventus per la mia amicizia con Andrea. So che in certi casi funziona così, non per me. Mi piacerebbe un giorno meritare quella panchina perché credono che io possa dare qualcosa”.

Il lusitano ha speso anche un paio di battute sul connazionale Cristiano Ronaldo: "Guarda, io credo che Ronaldo abbia preso la migliore decisione della sua carriera, in questo momento della sua vita, con un club che è tornato a primeggiare nel mondo e che lui può aiutare a vincere. Matrimonio perfetto direi. E poi è portoghese (ride) e io ho sempre detto ad Agnelli: l’ultima Champions l’hai vinta con me, se la vuoi ancora devi prendere un altro portoghese (ride). Speriamo che basti”.

