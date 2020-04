Calciomercato Lazio, futuro Luiz Felipe: la decisione del Barcellona

CALCIOMERCATO LAZIO BARCELLONA LUIZ FELIPE / La stagione esaltante della Lazio ha contribuito anche a mettere in vetrina i migliori talenti di Claudio Lotito. Tra questi anche Luiz Felipe, finito recentemente nel mirino del Barcellona. Secondo quanto riportato oggi dal 'Mundo Deportivo', il club catalano ha studiato con attenzione il profilo del difensore biancoceleste arrivando ad una conclusione: buon giocatore ma insufficiente per il livello che i tecnici stanno cercando in quella posizione.

Felipe è stato di fatto 'scartato' dalche continua la ricerca di un difensore centrale, che abbia però caratteristiche differenti. Niente plusvalenza dunque per la Lazio che a questo punto potrebbe puntare al rinnovo dell'italo-brasiliano. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

