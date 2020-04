Calciomercato, nuovo tentativo per Giovinco. Ma strizza l'occhio alla Serie A...

CALCIOMERCATO GIOVINCO / Sebastian il giramondo. Un anno e mezzo dopo il trasferimento da Toronto a Riad, per volare all'Al-Hilal dove è già diventato idolo e trascinatore, Sebastian Giovinco valuta nuove avventure e continua a ricevere proposte esotiche.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' l'ultima in ordine di tempo sarebbe arrivata dal Brasile, dove ilgli avrebbe proposto un nuovo accordo alle stesse cifre (6 milioni di euro) e con la stessa durata (fino al 2022) dell'attuale contratto in Arabia Saudita, ma con l'aggiunta di importanti bonus legati al marketing che l'ambizioso club brasiliano vuole attivare attorno a Giovinco. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Attenzione però anche al richiamo dell'Italia. Nei giorni scorsi per Giovinco era spuntata l'ipotesi Inter, ma occhio al Benevento che con la promozione in A sogna il grande colpo ad effetto, mentre una possibile chiamata del Parma per il dopo-Kulusevski potrebbe far gola.

