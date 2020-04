CALCIOMERCATO LAZIO DIOGO JOTA / La Lazio è pronta a pescare dalla Premier League, con un occhio di riguardo in casa Wolverhampton. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', dopo le operazioni Pedro Neto eBruno Jordao, i due club potrebbero tornare a fare affari. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI.

Il sogno in casa Lazio si chiama Diogo Jota: portoghese, classe 1996, si sta mettendo in grande risalto in Premier League. 6 gol in 25 partite, 15 in 37 gare totali con 6 assist all'attivo.

Il suo contratto è in scadenza nel 2022, potrebbe essere la pedina giusta da regalare aper rafforzare l'attacco. Ma non solo perché nei Wolves giocano Willycentrale francese classe 1991 e alto 1,95, e Jonathan, meglio conosciuto come Jonny, esterno sinistro classe 1994 ex

