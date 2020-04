Emergenza Coronavirus, comunicato sindacale giornalisti della Gazzetta: redazione in stato di agitazione

EMERGENZA CORONAVIRUS GAZZETTA DELLO SPORT / L'emergenza Coronavirus apre anche una profonda crisi economica che sta toccando in maniera forte ed evidente il settore dell'editoria. In particolare, con gli eventi bloccati, ne risente il mondo dei quotidiani sportivi con la redazione de 'La Gazzetta dello Sport' che è in stato d'agitazione in seguito alle richieste da parte dall'azienda RCS definite "irricevibili" alla luce soprattutto dei conti in ordine della stessa e dell'intenzione annunciata dal numero uno Urbano Cairo di distribuire dividendi tra i soci.

Ecco un estratto del comunicato sindacale pubblicato in mattinata: "La redazione della Gazzetta dello Sport ha contribuito immediatamente accettando la richiesta di aiuto da parte dell'azienda. Avremmo potuto discutere a lungo sulla necessità di aiuto per un'azienda come RCS il cui presidente Urbano Cairo ha da poco proposto all'assemblea dei soci la distribuzione dei dividendi per un totale di 15 milioni di euro, dopo i 31 milioni del 2019. Ma la redazione ha deciso di non discutere e di partecipare in modo sensibile ai sacrifici che tutto il Paese sta affrontando. [...] Poi, però, la realtà viene a galla.

E si scopre che il presidente Cairo pretende in tempi brevissimi dai redattori della Gazzetta dello Sport un contributo di: una somma enorme, ingiustificata alla luce della florida situazione economica dell'azienda, che ha accumulato 228 milioni di profitti negli ultimi quattro anni grazie al contributo determinante del sistema Gazzetta, e pesantissima da sopportare per le famiglie dei redattori. Si scopre anche che, mentre tutto il mondo calcistico cerca la strada migliore per ripartire con conseguenti benefici per tutto ciò che gravita intorno al pallone (compresi migliaia di posti di lavoro e anche il ruolo centrale della Gazzetta dello Sport), il presidente Cairo è - insieme a quello del Brescia - l'unico massimo dirigente della Serie A che non perde occasione per schierarsi contro la ripresa del campionato con dichiarazioni pubbliche e con la continuativa assenza alle assemblee di Lega. [...] Noi continueremo a fare il nostro lavoro e a prenderci le nostre responsabilità, come abbiamo sempre fatto e specialmente da quando si è manifestata in Italia la crisi dettata dal coronavirus.. E che accetti di ricondurre la trattativa sindacale su dialettiche normali abbandonando l'incomprensibile strategia di presentare proposte irricevibili che sviliscono la disponibilità e il buon senso sempre dimostrato dalla".