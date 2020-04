CALCIOMERCATO INTER NAPOLI MERTENS CHELSEA / Dries Mertens rimane uno dei giocatori in scadenza a fare più gola in vista della prossima finestra di mercato. Come riportato dal 'Corriere dello Sport', l'attaccante belga non ha ancora sciolto i dubbi sul suo futuro: i dialoghi con il Napoli sono fermi dallo scorso marzo, quando le parti si sono incontrate per stringersi la mano in vista di una promessa contrattuale congelata nelle ultime settimane. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI.

Calciomercato Napoli, rebus Mertens: il Chelsea torna in pole. E l'Inter...

Il Napoli ha messo sul piatto un importante contratto di altri due anni, con 2 milioni e mezzo subito di stipendio, 4 e mezzo per le stagioni e diversi bonus per gol e successi. La fumata bianca non è ancora arrivata, il Chelsea, dopo averci provato già nelle passate fineste di mercato, è tornata in pole vista anche la partenza annunciata di Giroud, anch’egli pronto a lasciare i 'Blues' a zero. Inseguono, mantenendo il contatto con la prima della classe, anche l’Inter ed il Monaco anche se Mertens ha ricordato di voler indossare solo la maglia del Napoli in Italia. La pista francese ha poco appeal, mentre Manchester United ed Arsenal sono più staccate tra le classifiche di apprezzamento.

