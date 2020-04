CALCIOMERCATO INTER DE VRIJ BASTONI SKRINIAR / Un terzetto da 150 milioni di euro. Tra le certezze in casa Inter c'è sicuramente la difesa a 3 messa a punta da Conte. Skriniar-De Vrij-Bastoni, un pezzo di Inter che non si tocca e con il quale il tecnico costruirà le fondamenta della squadra che verrà.

La difesa titolare dell’anno prossimo è bella che fatta, con la sola variabile Diego, arrivato un’estate fa con i gradi da superstar e oggi stabilmente presente nella lista dei partenti. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo

Calciomercato Inter, Conte e Marotta sorridono: difesa da 150 milioni | Big respinte

L'uomo simbolo della difesa è Stefan De Vrij, arrivato a zero dalla Lazio nell’estate 2018 e diventato assoluto leader della retroguardia nerazzurra. Il suo prezzo ora si attesta sui 60 milioni, il Barcellona è sulle sue tracce ma ha un contratto sino al 2023 (con ingaggio di 3,8 milioni) e l'Inter non ha nessuna intenzione di privarsi di lui. Skriniar invece ha perso un po’ di certezze con il passaggio a 3 Conte non ha mai avuto dubbi su di lui. Inseguito a lungo dal Manchester United, respinto più volte dall’Inter, oggi lo slovacco ha grande mercato: vale almeno 50 milioni, ma ovviamente non si tocca. Poi c'è Bastoni che ha rubato il posto da titolare ad uno come Godin: blindato sino al 2023, si è innamorato il City, che a gennaio aveva proposto lo scambio con Cancelo, ma la dirigenza non ci ha pensato un secondo. L'ex Atalanta è in rampa di lancio e vale oggi non meno di 40 milioni.

