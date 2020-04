CALCIOMERCATO MILAN PAQUETA / Lucas Paqueta è già al bivio. Arrivato al Milan a gennaio de 2019 per oltre 38 milioni di euro, il brasiliano ha fatto soltanto intravedere le sue grandi potenzialità finendo in discussione ad un solo anno dal suo sbarco in Italia. Classe '97, l'ex Flamengo è sotto osservazione con il club milanista che sta già valutando la possibilità di separarsi per rientrare dell'investimento e investire su altri profili. Fondamentali saranno le prossime settimane, con Paqueta chiamato a convincere il Milan soprattutto in termini di atteggiamento.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' è questo lo scenario che attende Lucas al rientro in Italia. Su di lui da tempo c'è il Paris Saint-Germain, dove vanta un grande estimatore come Leonardo che lo ha portato al Milan. Ma non solo. Per il quotidiano milanese si fanno sempre più insistenti soprattutto le voci sul tentativo da parte del Benfica pronto a puntare forte sul brasiliano.