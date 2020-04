FIORENTINA CUTRONE CORONAVIRUS / Patrick Cutrone, attaccante della Fiorentina e uno dei giocatori di Serie A risultati positivi al coronavirus, si è concesso ai microfoni di 'Tuttosport' per raccontare e rivivere i momenti difficili della sua malattia: "Per fortuna ora sto bene, il peggio è alle spalle. Non posso dire di non aver avuto paura. Questo è un virus subdolo, che nessuno conosce. Il sollievo vero è arrivato con l'esito della mia negatività, solo allora mi sono tolto quel peso dalle spalle".

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo

Il ritorno in campo: "Dedicerò i miei gol a tutti coloro che stanno combattendo questa difficile battaglia: medici, infermieri, volontari. Sono loro gli eroi di questi giorni. Ho ripreso ad allenarmi, certo nel limite del possibile data la situazione. Ripresa Serie A? Pensiamo prima alla salute. Tutti noi non vediamo l'ora di tornare in campo ma ci dovranno essere le giuste condizioni. Sul taglio degli stipendi troveremo un accordo nell'interesse di tutti".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

DIRETTA Emergenza Coronavirus, riapertura a velocità differenti | L'OMS invita alla prudenza

Calciomercato Fiorentina, doppio asse con la Roma: si pensa allo scambio