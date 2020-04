CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ / "Vogliamo un attaccante e Lautaro Martinez è la prima opzione". La posizione del Barcellona, ormai, è stata annunciata pubblicamente, con i blaugrana che sono usciti allo scoperto e dopo Abidal, Messi e Suarez, anche tramite il tecnico Quique Setién hanno fatto sentire forte e chiaro il loro richiamo per l'attaccante dell'Inter.

È lui, dunque, il principale obiettivo per la prossima estate di calciomercato, ma si preannuncia una lunga battaglia con la dirigenza nerazzurra. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

L'intenzione del club interista infatti è quella di trattenere Lautaro oppure incassare i 111 milioni di euro della clausola. Una timida apertura potrebbe arrivare soltanto di fronte all'inserimento di una pedina interessante come contropartita tra i vari Arthur (su tutti), Cucurella o Aleñá, ma comunque con una solida base di tanti soldi cash con cui poi andare a caccia del degno erede del 'Toro'. Su questa base, dunque, starebbe ragionando anche il Barça. Secondo quanto riferisce oggi 'Mundo Deportivo', la dirigenza catalana avrebbe chiaro in maniera definitiva l'intenzione di non sborsare i 111 milioni di euro, ritenuti una cifra troppo elevata in un momento di crisi come quello che sta attraversando ed attraverserà il calcio post-Coronavirus. Per questo motivo si cercherà in ogni modo di convincere l'Inter attraverso scambi. Difficile che possa essere incluso Griezmann nell'affare, più facile uno dei profili sopracitati o Arturo Vidal, pallino di Conte, che l'Inter sta trattando anche come ipotesi separata dall'affare Lautaro.