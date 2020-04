CALCIOMERCATO JUVENTUS MILIK / Non solo Icardi e Gabriel Jesus.

La, dopo aver soffiato alGonzalonel 2016, per l'attacco starebbe sondando anche la pista che porta ad Arkadiusz, centravanti polacco classe 1994. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport' è questa l'ultima nuova idea di mercato in casa Juve: l'exconosce il campionato italiano, conoscee al momento il suo rinnovo di contratto con ilsembra essere distante. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo

Calciomercato Juventus, altro scippo a De Laurentiis: ecco l'Higuain bis

L'accordo tra Milik e il Napoli scade nel 2021 e la sensazione è che a fine stagione le due strade prendano direzioni diverse. La Juventus avrebbe già avviato i contatti con l'entourage del giocatore, nelle prossime settimane l'affare potrebbe entrare nel clou. Bisognerà, a differenza del caso Higuain, sedersi al tavolo e trattare con il Napoli. Milik è considerato il profilo giusto da affiancare a Cristiano Ronaldo e per la seconda volta in carriera andrebbe a rimpiazzare in rosa il 'Pipita'. In corsa per l'attaccante polacco di Gattuso c'è anche il Milan, la Juventus continua comunque a seguire sia Icardi che Gabriel Jesus.

