DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / La lotta al Coronavirus continua a lanciare segnali incoraggianti ed in Italia entra nel vivo la discussione sulla 'Fase 2'. Il 4 maggio, seppur con diverse limitazioni, potrebbero riaprire gradualmente anche bar, ristoranti e parchi, ma dal Governo fanno sapere che non si tratta ancora di ipotesi definitive. Anche perché dall'Oms, con il rappresentante italiano Ricciardi, è arrivato l'allarme: "La seconda ondata è una certezza. Riaprendo prima si accelerano i tempi". Attenzione dunque. Il mondo del calcio intanto ritrova unità dicendo 'sì' al ritorno in campo, previsto per inizio giugno. Si lavora intanto sui protocolli di sicurezza per tutelare calciatori e addetti ai lavori: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

LIVE

23.45 - Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha annunciato la sua positività al Coronavirus. (LEGGI QUI)

23.30 - Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con un post su Facebook, annuncia: "Anche i rappresentanti dei governi locali hanno espresso adesione al disegno dell'Esecutivo di adottare un piano nazionale contenente linee guida omogenee per tutte le Regioni, in modo da procedere, ragionevolmente il 4 maggio, a una ripresa delle attività produttive attualmente sospese". (LEGGI QUI)

23.00 - Da Wuhan la replica alle accuse sulla nascita in laboratorio del virus: "Non ci sono possibilità che sia nato così". (LEGGI QUI)

22.25 - Il Bollettino giornaliero della Regione Campania: su 2.893 tamponi fatti i positivi di oggi sono 41.

20.35- "dopo la crisi per il coronavirus, Mbappe non varrà più di 35-40 milioni". A parlare è Daniel Cohn-Bendit, eurodeputato francese.

18.10 - Coronavirus, il bollettino di oggi: si conferma il trend in calo

16.50 - Coronavirus, Ilaria Capua: "Nonni e nipoti non potranno più stare insieme"

15.00 - Le autorità cinesi hanno reso noto che oltre 500 contagiati da Covid-19 sono stati curati a Wuhan con plasma raccolto dai pazienti guariti.

13.17 - Torna a parlare Arcuri, il commissario all'emergenza coronavirus: "In due mesi in Lombardia per il coronavirus sono morte 11.851 civili, 5 volte di più rispetto alla Seconda Guerra Mondiale. Non abbiamo tempo per dibattiti"

12.50 - È stato diramato il consueto bollettino medico dello Spallanzani: "I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 140. Di questi, 20 necessitano di supporto respiratorio. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 306".

10.55 - Con un comunicato sindacale la redazione de La Gazzetta dello Sport annuncia il prosieguo dello stato di agitazione in seguito alle richieste definite 'irricevili' da parte di RCS in questo periodo di crisi dovuta al Coronavirus.

10.20 - Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, in un'intervista concessa al 'Corriere dello Sport' si mostra abbastanza perplesso circa un ritorno in campo in tempi brevi.

9.25 - Dalla guarigione alla ripresa del campionato, l'intervista a Patrick Cutrone, attaccante della Fiorentina e uno dei giocatori di Serie A risultati positivi al coronavirus (CLICCA QUI)

8.25 - Secondo l'ultima stima della John Hopkins University, il numero di morti da Coronavirus nel mondo ha toccato quota 154mila.

8.10 - Ieri in Italia si è registrato il record di tamponi. Il dato più positivo è il calo dei pazienti in terapia intensiva: -124 nelle ultime 24 ore. Di questi, 61 in Lombardia.

8.00 - È partita la gara per l'acquisizione dei test sierologici. La consegna dei primi kit è prevista dal 3 maggio.