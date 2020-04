DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / La lotta al Coronavirus continua a lanciare segnali incoraggianti ed in Italia entra nel vivo la discussione sulla 'Fase 2'. Il 4 maggio, seppur con diverse limitazioni, potrebbero riaprire gradualmente anche bar, ristoranti e parchi, ma dal Governo fanno sapere che non si tratta ancora di ipotesi definitive. Anche perché dall'Oms, con il rappresentante italiano Ricciardi, è arrivato l'allarme: "La seconda ondata è una certezza. Riaprendo prima si accelerano i tempi". Attenzione dunque. Il mondo del calcio intanto ritrova unità dicendo 'sì' al ritorno in campo, previsto per inizio giugno.

Si lavora intanto sui protocolli di sicurezza per tutelare calciatori e addetti ai lavori

9.25 - Dalla guarigione alla ripresa del campionato, l'intervista a Patrick Cutrone, attaccante della Fiorentina e uno dei giocatori di Serie A risultati positivi al coronavirus (CLICCA QUI)

8.25 - Secondo l'ultima stima della John Hopkins University, il numero di morti da Coronavirus nel mondo ha toccato quota 154mila.

8.10 - Ieri in Italia si è registrato il record di tamponi. Il dato più positivo è il calo dei pazienti in terapia intensiva: -124 nelle ultime 24 ore. Di questi, 61 in Lombardia.

8.00 - È partita la gara per l'acquisizione dei test sierologici. La consegna dei primi kit è prevista dal 3 maggio.