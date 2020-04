CALCIOMERCATO INTER KEAN / La dirigenza dell'Inter continua a sondare nomi per non farsi trovare imprerata davanti ad una possibile partenza di Lautaro Martinez, direzione Barcellona, nella prossima finestra estiva di mercato.

Sono diversi i profili seguiti da da Werner a Martial, passando per Aubameyang, Jovic e Osimhen. Secondo però quanto riportato da 'Tuttosport', c'è da registare un'altra new entry nel casting per l'attacco: si tratta di Moise, attaccante azzurro cresciuto nel settore giovanile della Juventus e attualmente in forza all'.

Calciomercato Inter, casting attacco: un ex Juventus nel mirino | Contatti con Raiola

Beppe Marotta lo conosce bene, avendo seguito per filo e per segno la sua esplosione nella Juventus. Raiola negli ultimi anni non ha chiuso operazioni importanti con l'Inter ma i rapporti con l'ad nerazzurro sono ottimi e potrebbero esserci sorprese nella prossima finestra di mercato. Kean non si è integrato al meglio in Premier League, neanche l'avvento sulla panchina dei 'Toffees' di Ancelotti lo ha aiutato a trovare una continuità di rendimento. Da qui la decisione di andare via, tornare in Italia e cercare di convincere Mancini verso Euro2021. Il club inglese non potrà chiedere più di 25 milioni di euro, una cifra che l'Inter sarebbe tranquillamente disposta a versare vista anche l'età del giocatore.

