CALCIOMERCATO MILAN RICCI / Storica fucina di talenti, l'Empoli è pronto a tornare al centro del calciomercato con un nuovo gioiello che sta attirando le attenzioni di molti club. Si chiama Samuele Ricci, centrocampista classe 2001, e negli ultimi giorni il suo nome è stato accostato in particolare al Milan.

Ai microfoni di 'Tuttosport', il presidente toscano Maurizio Corsi racconta: "Se mi sorprende che il Milan e altri club lo stiano seguendo? Direi proprio di no. Non ce lo hanno chiesto, è bene precisarlo, ma ci sono stati attestati di stima da parte di tutte le big italiane. Però, oltre all'apprezzamento, non è il momento di pensare a queste cose".