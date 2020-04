Calciomercato Inter, ecco il rinnovo per Young

CALCIOMERCATO INTER YOUNG RINNOVO / Un gol e un assist in cinque partite di campionato per Ashley Young.

Il terzino, che il nove luglio compirà, ha conquistato l'tanto da guadagnarsi il rinnovo. Il giocatore, arrivato durante il calciomercato di gennaio dal, si lega così ai nerazzurri per un'altra stagione: la firma sul contratto, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', è da considerarsi ormai solo una formalità.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Antonio Conte potrà così contare ancora sull'esperto giocatore ma oggi sapere chi saranno gli altri esterni che comporranno la rosa è davvero difficile. Sulla sinistra, Biraghi non ha convinto e potrebbe far ritorno alla Fiorentina. Percorso, inverso, spetta a Dalbert, che però non rientra nei piani nerazzurri al pari di Dimarco, che se non dovesse restare al Verona andrebbe in un'altra squadra.

Addio scontato poi per Asamoah, scomparso dai radar ormai da tempo. Ne dovrebbe restare solo uno, invece, tra Candreva e Moses, con l'italiano nettamente favorito; poi sarà calciomercato per rinforzare un reparto fondamentale per il gioco di Antonio Conte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, il Barcellona allo scoperto: "Lautaro Martinez prima opzione"

Calciomercato Inter, assalto Liverpool: contatti con l'agente