Calciomercato Milan, Onana cambia il futuro di Donnarumma

CALCIOMERCATO MILAN ONANA DONNARUMMA / Il calciomercato dei portieri rischia di essere tra i più accesi degli ultimi anni. Sono diversi i numeri uno che potrebbero cambiare aria. In Italia le maggiori attenzioni, ovviamente, sono puntate su Gigio Donnarumma.

L'estremo difensore delha un contratto in scadenza ile senza un accordo è facile prevedere un suo addio.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Le big del calcio europeo monitorano la situazione e nelle ultime settimane la squadra che sembra più fare sul serio è il Chelsea ma attenzione sempre al Psg di Leonardo. Ma - come dicevamo - non solo Donnarumma: proprio i due club sono anche sulle tracce di Onana. Il portiere dell'Ajax è pronto a cambiare aria e il suo futuro potrebbe in qualche maniera condizionare quello del classe 1999. Gli olandesi - come riporta 'The Telegraph' - per far partire il proprio portiere vorrebbero circa 40 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >> Calciomercato, addio Barcellona: Milano lo aspetta