Calciomercato Inter, Zenga vota la conferma di Nainggolan al Cagliari

CALCIOMERCATO INTER NAINGGOLAN / Fosse per Walter Zenga non ci sarebbero dubbi. Radja Nainggolan a Cagliari sente aria di casa e in prestito dall'Inter si è rilanciato riconquistando i cuori di tifosi e staff del club sardo. Così, nei giorni in cui si discute molto anche sulla sua complicata permanenza sull'isola alla scadenza del prestito per via dell'alto ingaggio percepito, il tecnico rossoblu ai microfoni di 'Top Calcio 24' parla così del centrocampista belga: "Devo dire che ho trovato un ragazzo disponibilissimo.

Quando ho sentito dell'Inter interessata aho sempre pensato: perché prenderlo se hai uno come Nainggolan? Sono contento di averlo qui con me perché è uno che fa la differenza. Me lo terrei ben stretto, e ci mancherebbe altro. Se l'Inter volesse lasciarlo ancora un anno sarei la persona più felice del mondo. Possibilità di tenerlo? Non lo so. Io faccio l'allenatore, esprimo dei pareri ma nelle situazioni non posso entrarci". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

