Calciomercato Napoli, da Hysaj a Di Lorenzo: il punto sui terzini

CALCIOMERCATO NAPOLI HYSAJ DI LORENZO MARIO RUI / Giovanni Di Lorenzo è una delle sorprese del Napoli dell'ultima stagione.

Il terzino si è messo in luce con Carlo, confermandosi anche sotto la guida tecnica di Gennaro: "Europei? Se il suo rendimento sarà questo ci andrà anche nel 2021 - dichiara l'agente Giuffredi ai microfoni di 'Si Gonfia la rete' - I giocatori come lui non devono temere nulla, se continuerà a esprimere le sue qualità nessuno gli toglierà quanto espresso in campo".

L'agente parla anche di Mario Rui ed Hysaj, rilanciati dall'ex tecnico del Milan: "Il portoghese è stimato tantissimo da Gattuso. L'albanese? È tornato sugli standard precedenti, dimostrando di essere ancora il giocatore che era stato con Sarri".

