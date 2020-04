CALCIOMERCATO INTER BARCELLONA LAUTARO MARTINEZ / Non passa giorno senza che dalla Spagna non arrivino nuovi tasselli ad arricchire la telenovela Lautaro Martinez. Il Barcellona ha ormai puntato con decisione il proprio radar di mercato sull'attaccante dell'Inter e in casa blaugrana non ci si nasconde più. Prima Abidal, quindi Messi e Suarez: il pressing sull'argentino è costante, anche perché tutto dipenderà dalla volontà dello stesso calciatore, visto che in casa nerazzurra non c'è la necessità di privarsi del 'Toro'.

E quindi occhio anche alle ultime indiscrezioni che rimbalzano dall'Argentina. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, segnali da Parigi | Le ultime su Icardi

Nello specifico il quotidiano 'La Nacion', nella sua edizione online, scrive di aver contattato la segreteria tecnica che sul tema Lautaro Martinez ha risposto in maniera netta: "Oggi è impossibile sarepere cosa succederà nel mercato. Non sappiamo quando torneremo a giocare né quanto denaro avremo a disposizione. Vogliamo comunque un attaccante e Lautaro Martinez è la prima opzione, anche se ancora non sappiamo se avremo la possibilità di fare acquisti". Il club catalano deve fare infatti i conti con una crisi finanziaria non da poco e per statuto non può chiudere nuovamente in rosso il suo bilancio. Un anno fa una serie di operazioni di mercato e divesi scambi aiutarono i conti. Per arrivare a Lautaro però servirà uno sforzo non indifferente...

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus e Inter, Commisso: "Chiesa, via al prezzo giusto"