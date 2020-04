Calciomercato Inter, Sepe al Napoli: c'è l'annuncio

CALCIOMERCATO INTER NAPOLI SEPE / Le ottime prestazioni di Luigi Sepe con la maglia del Parma non sono passate inosservate.

Il nome dell'estremo difensore italiano è così finito ad animare i rumors di calciomercato degli ultimi giorni.

L'ex Napoli è stato accostato all'Inter ma soprattutto proprio agli azzurri, che potrebbero dover far a meno di Meret: "Napoli su Sepe? Non lo escludo e non credo sia impossibile, se Meret va via - ammette ai microfoni di 'Si gonfia la rete, l'agente Mario Giuffredi - E' un portiere che per caratteristiche piace tanto a Gattuso. Lui ha preferito Ospina a Meret perché è più bravo con i piedi, Sepe ha caratteristiche simili. Tutti conoscono il valore di Sepe, sarebbe la cosa più facile e sanno di avere una certezza, conoscono tutto dal punto di vista umano del calciatore. Non lo escluderei ma ha anche tanti estimatori in Italia e all’estero, è uno dei 5 migliori portieri italiani".

