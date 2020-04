Emergenza Coronavirus - Milan pronto per la ripresa: squadra già a lavoro 'insieme'

MILANELLO PROTOCOLLO PRONTO ALLENAMENTI / I club di Serie A sono a lavoro per farsi trovare pronti per la ripresa degli allenamenti. La FIGC ha stilato un protocollo, che porterà le squadre - con i propri staff - a restare in ritiro assoluto, senza alcun contatto con l'esterno, e ad aver altre accortezze, come quella del distanziamento sociale, almeno per le prime due settimane. Il calcio si prepara così alla fase 2, con la volontà di tornare a giocare tra fine maggio e inizio giugno.

Per farlo ci vogliono strutture pronte ad ospitare - nel rispetto delle regole - tutti i componenti del club.

Tra i centri sportivi attrezzati per la ripresa delle attività, nel rispetto del protocollo, c'è certamente

Il club rossonero, che ha già provveduto alla sanificazione della struttura, potrà così rimanere a casa senza dover far riferimento a locali esterni. Il centro di Carnago, con i suoi alloggi, ristoranti, foresteria, campi di allenamento e spazi comuni, è strutturato in modo che quando il Milan si ritroverà sarà già tutto predisposto per l'attività senza ulteriori ritardi.

Milanello vanta ben 57 stanze utili per i ritiri, perfetti per dare alloggio a tutto lo staff oltre che ai calciatori. I diversi campi di allenamento, presenti a Carnago, potranno dunque permettere il distanziamento tra i calciatori.

Milan, Pioli riunisce il gruppo in video

Attenzione particolare ai calciatori che sono volati all'estero (Zlatan Ibrahimovic, Kessie, Calhanoglu, Begovic, Paqueta e Rafael Leao). Sono stati tutti allertati e pronti a far ritorno alla base entro giovedì; i 15 giorni di isolamento non danno alternative per poter ripartire tutti alla pari. Nel frattempo la squadra in questi giorni non è stata certo ferma.

Pioli e il suo staff sono a lavoro per farsi trovare pronti per la ripresa e hanno consegnato schede personalizzate ad ogni giocatore per gli allenamenti ma non è tutto. Il mister ha tenuto anche delle sessioni, delle video-sedute, riunendo di fatto il gruppo, sparpagliato in giro per il mondo e si proseguirà così, almeno 2-3 volte a settimana, fino al rientro a Milanello.

