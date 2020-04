Coronavirus, Ricciardi: "La seconda ondata è una certezza"

CORONAVIRUS RICCIARDI / "La seconda ondata del Coronavirus in autunno più che un'ipotesi è una certezza". Parola di Walter Ricciardi, rappresentante italiano Oms e consulente del ministro della Salute, Speranza, che sugli sviluppi della pandemia anche nel nostro Paese afferma: "Fino a quando non avremo un vaccino ci saranno nuove ondate o, speriamo, tanti piccoli focolai epidemici che andranno contenuti.

Per questo è molto importante non accelerare le riaperture: in caso contrario la seconda ondata invece di averla più avanti rischiamo di subirla prima dell'estate".

Più che un grido di allarme è un invito alla prudenza, dunque, sottolineando come alcune scelte politiche fatte all'estero abbiano di conseguenza avuto effetti negativi sulla popolazione: "Se ci sono stati più morti rispetto ad altri è perché le decisioni sono state prese o in modo tardivo o in modo sbagliato. L'esempio più eclatante è quello della Gran Bretagna e degli Stati Uniti, dove i governi non hanno ascoltato i consiglieri scientifici e hanno reagito in maniera estremamente ritardata" le parole riportate da 'ilmessaggero.it'.