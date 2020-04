Milan, richiamati tutti i calciatori all'estero

MILAN NEWS / Il calcio intravede la luce in fondo al tunnel e comincia a lavorare alla ripresa. Nel mirino la data del 4 maggio, che può rappresentare la prima tappa verso il ritorno alla normalità con gli allenamenti da svolgere in totale sicurezza e dopo aver svolto tutti i test del caso. Per questo motivo anche il Milan nelle scorse ore ha richiamato tutti i calciatori volati all'estero nelle scorse settimane, fissando per giovedì l'ultimo giorno entro il quale dovranno essere nuovamente a Milano.

Sei i calciatori coinvolti:, Rafael. Tutti quanti dovranno poi osservare un altro periodo di quattordici giorni di isolamento domestico prima di tornare a Milanello, già allestito per ospitare i calciatori in sicurezza.