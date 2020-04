CORONAVIRUS COPPA ITALIA SERIE A / Il calcio è pronto a ripartire: i contatti continuano febbrili per decidere le linee guida per la ripresa della Serie A e poi delle coppe Europee. In Italia sta prendendo piede l'ipotesi di giocare prima il ritorno delle due semifinali di coppa Italia (Napoli-Inter e Juventus-Milan), una sorta di prova generale per valutare il funzionamento di tutte le misure del protocollo per il ritorno in campo.

Altra ipotesi che sta diventando sempre più concreta è quella di giocare soltanto nelle città del Centro-Sud: proprio a questo riguardo l'edizione napoletana della 'Repubblica' parla della possibilità che Juventus-Milan si giochi al 'San Paolo' (ovviamente a porte chiuse). Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Una possibilità, quella delle partite soltanto nella metà d'Italia meno toccata dal coronavirus, di cui ha parlato anche Walter Ricciardi dell'OMS: "Al centro-sud non si è avuta quell'esplosione terribile del Nord. Differenziare le aree per livello di rischio è giusto, stiamo proponendo di giocare al centro-sud". Un'dea che trova l'appoggio anche dell'Associazione Italiana Calciatori: "Giocare al Centro-Sud è quello che chiediamo da settimane - le parole del vicepresidente Calcagno -. Però ci rimettiamo alle decisioni di chi si occupa queste cose: come sistema sportivo dobbiamo capire se le indicazioni che ci danno sono applicabili al nostro mondo".