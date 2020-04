Calciomercato Juventus, assalto a Bentancur | Si lavora allo scambio

CALCIOMERCATO JUVENTUS BENTANCUR BARCELLONA DON BALON/ Secondo quanto riportato da 'Don Balon', il Barcellona avrebbe messo gli occhi su Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juventus di Maurizio Sarri. Il giocatore uruguaiano, arrivato in bianconero dal Boca Juniors, si sta mettendo in mostra anche in questa stagione ed i blaugrana, per ottenere le sue prestazioni, starebbero lavorando ad un possibile scambio.

Il Barcellona, si legge, potrebbe mettere sul piatto per convincere la Juventus uno di questi tre giocatori: Arturo Vidal, Ivan Rakitic o Nelson Semedo. Il primo in particolare è anche nel mirino dell'Inter di Antonio Conte, che ha provato a portarlo in nerazzurro già nel calciomercato di gennaio.