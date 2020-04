CALCIOMERCATO INTER BROZOVIC LIVERPOOL / Marcelo Brozovic ha riconquistato l'Inter con Antonio Conte: con l'avvento del tecnico salentino, il centrocampista croato ha riacquistato centralità nel progetto nerazzurro e ha fornito sempre buone prestazioni.

Così il suo nome è tornato ad essere appetibili anche per le grandi d'Europa: ad esempio il- secondo quanto riportato da 'Libero' - avrebbe avuto dei contatti con l'entourage del calciatore con un sondaggio per un eventuale trasferimento. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

L'interesse dei 'Reds' si scontra con la volontà dell'Inter: Marotta sta, infatti, cercando di rinnovare il contratto del calciatore, attualmente in scadenza nel 2022, eliminando la clausola attualmente fissata a sessanta milioni di euro. L'intenzione nerazzurra è quindi blindare Brozovic con un nuovo accordo, anche se si parla di un interesse per Wijnaldum, centrocampista olandese del Liverpool, in scadenza di contratto nel 2021 ma anche lui vicino all'intesa per il rinnovo di contratto.