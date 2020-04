p>CALCIOMERCATO JUVENTUS BENZEMA LIONE REAL MADRID/ Intervenuto ai microfoni del canale ufficiale dell', Karim, attaccante delaccostato anche allanei giorni scorsi, ha parlato di un possibile ritorno in terra transalpina: "Sono quello che sono grazie al Lione, ora però non è il momento per un mio ritorno". Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

Benzema ha però aggiunto: "Voglio continuare a fare la storia con la maglia del Real Madrid, il miglior club del mondo. In un futuro però non si sa. Chiudere la carriera al Lione? Perché no!"