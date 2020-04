CORONAVIRUS WILLIAN CHELSEA / La paura di riprendere a giocare: il calcio si interroga su quando poter riprendere l'attività, ma intanto i calciatori iniziano a porsi degli interrogativi. Lo fa in un'intervista all''Associated Press' il brasiliano del Chelsea Willian che confesse di temere il ritorno in campo: "Anche se rincominciassimo a giocare senza tifosi, ma ci fosse un contatto in campo potremmo trasmetterci il virus. Se vengo contagiato, dopo la partita torno a casa per stare con la mia famiglia e potrei trasmettere il virus anche a mia moglie o alle mie figlie.

Il calciatore, con il contratto in scadenza, spiega il suo ragionamento: "Giocare a porte chiuse può essere una buona idea, ma bisogna capire attentamente ciò che succederà. Un giocatore potrebbe essere contagiato e in campo siamo l'uno contro l'altro". Willian parla anche per esperienza personale, visto la positività al coronavirus di Callun Hudson-Odoi del Chelsea: "Ci siamo stretti la mano, ci siamo abbracciati, poi è risultato positivo. Dopo credo che tutti fossero preoccupati per questo. Ma tra i nostri compagni nessuno ha avvertito alcun sintomo".