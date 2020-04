CORONAVIRUS BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE BORRELLI/ Come di consueto, arriva l'aggiornamento quotidiano da parte del capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, sui casi di contagio e i deceduti in Italia da Covid-19. Il bollettino nella conferenza stampa parla di un totale di 196962 positivi, 355 quelli in più. 124 i pazienti in meno in terapia intensiva, 1107 ricoverati con sintomi in meno. 575 i nuovi deceduti, mentre i guariti di oggi sono 2563 in più, il numero più alto dall'inizio dell'emergenza. In questa giornata sono stati effettuati quasi 67mila tamponi.

Borrelli ha poi precisato sulle conferenze stampa: "Abbiamo deciso di rimodularle anche se continueremo a garantire la massima trasparenza sui dati. Ogni giorno, sul nostro sito, forniremo il consueto aggiornamento mentre, in due occasioni, il lunedì ed il giovedì, sempre alle ore 18, terremo questo punto stampa".

Sul problema delle disabilità: "Come capo dipartimento so che il nostro servizio ha le risorse e le capacità per aiutare queste persone".