CALCIOMERCATO NEWCASTLE ALLEGRI GRIEZMANN / Ritorno in panchina con il botto: se dovessero trovare conferma le indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra, Massimiliano Allegri nella prossima stagione siederà sulla panchina del Newcastle alla guida di un nuovo progetto finanziato dai soldi del fondo saudita che vede la partecipazione anche del principe Mohammed Bin Salman.

I Magpies presto potrebbe chiudere l'era del presidente Mike Ashey e partire con una nuova proprietà, molto ambiziosa: per questo il tecnico prescelto sarebbe l'ex Juventus al quale verrebbero garantiti investimenti di primo livello per rendere la squadra competitiva per il vertice. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Calciomercato Inter, il Newcastle di Allegri punta Griezmann

Così, secondo quanto riporta 'sportmediaset.it', uno dei possibili colpi porta al Barcellona e ad Antoine Griezmann: l'attaccante francese è uno dei possibili grandi sacrifici del Barcellona e per lui si è parlato anche di uno scambio con l'Inter con Lautaro a prendere il suo posto in blaugrana. Un'ipotesi che naufragherebbe se dovesse andare in porto il piano della nuova dirigenza Newcastle: Allegri in panchina, Griezmman in attacco per un progetto che vorrebbe replicare quanto fatto con il Paris Saint-Germain in Francia o nella stessa Inghilterra dal Manchester City.