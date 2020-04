CALCIOMERCATO GIAMPAOLO PANCHINA FENERBAHCE MILAN/ Marco Giampaolo, ex allenatore di Milan e Sampdoria, potrebbe tornare in panchina dopo la sfortunata esperienza in rossonero all'inizio della stagione. Secondo quanto riportato da 'Sabah Spor', portale turco, il Fenerbahce avrebbe messo gli occhi sul tecnico abruzzese, attualmente svincolato.

Non solo, oltre a Giampaolo, seguito perché bravo nel lavoro con i giovani talenti, il Fenerbahce starebbe seguendo con attenzione anche Eusebio Di Francesco, ex Roma, Laurent Blanc e l'ex ct del Belgio Wilmots.