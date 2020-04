p>CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA / Tra i calciatori che potrebbero lasciare lala prossima estate,è uno di quelli che raccoglie consensi in diversi paesi europei.sono state già accostate al mancino brasiliano, ma le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna dipingono uno scenario decisamente sorprendente. Secondo 'todofichajes.com', infatti, ilstarebbe valutando il ritorno in Baviera dell'ex Shakhtar. Secondo la fonte in questione, il ventinovenne ha ancora diversi amici nello spogliatoio e alcuni big avrebbero chiesto a Flick e dirigenza di valutare l'acquisto del brasiliano, che potrebbe lasciare Torino per 35-40 milioni di euro.