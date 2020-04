CALCIOMERCATO NAPOLI BELOTTI REAL MADRID TORINO / Andrea Belotti potrebbe lasciare il Torino nel prossimo calciomercato: nonostante le dichiarazioni di facciata del presidente Urbano Cairo, il 'Gallo' nel caso in cui arrivasse un'offerta congrua non sarebbe incedibile. In Italia il Napoli lo segue da tempo con Gattuso che è un grande estimatore del bomber granata, ma non mancano le possibilità anche all'estero e qualcuna sarebbe davvero importante: come raccontato da Calciomercato.it, un intermediario lo ha proposto al Manchester United, ma la pista non sarebbe percorribile.

Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Torino, Cairo blinda Belotti: respinge l'Everton e rilancia

'Defensacentral.com' parla invece del Real Madrid: secondo il portale spagnolo, l'agente del calciatore lo avrebbe proposto anche ai 'blancos'. al 'Bernabeu' serve un attaccante per il prossimo anno e l'entourage di Belotti avrebbe proposto il numero 9 del Torino. Operazione difficile con Florentino Perez che vuole regalare un colpo da novanta a Zinedine Zidane per un attacco che quest'anno ha stentato un po'.