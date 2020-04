CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI PREMIER LEAGUE / Le lacrime al momento dell'addio al Chelsea: Maurizio Sarri ha confessato la nostalgia per la Premier League, giustificata con l'atmosfera diversa con cui si vive il calcio in Inghilterra. Parlando a 'JTv' il tecnico della Juventus ha spiegato: "Un po' la Premier ti manca, il clima che si respira intorno alle squadre. In un anno non ho mai sentito un coro contro: c’è in tutti gli stadi un grande tifo ma per la squadra di casa e non contro gli avversari. I tifosi della squadra avversaria che ti fermano e chiedono la foto.

C’è un clima bellissimo, le strutture sono bellissime: non c’è differenza se giochi in campionato, coppa,. Dopo l'esperienza inglese un po' la Premier ti manca". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Juventus, esonero Sarri: "Se non vince tutto torna Allegri"

Per Sarri si continua a parlare del suo futuro: prima della sospensione, la sua posizione era in bilico, anche in virtù della sconfitta in Champions League nell'andata degli ottavi di finale contro il Lione. La decisione del club bianconero dipenderà molto da come finirà la stagione e per la successione si è parlato anche di un possibile ritorno di Massimiliano Allegri.