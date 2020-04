CALCIOMERCATO JUVENTUS ODEGAARD / Letteralmente rinato dopo il passaggio alla Real Sociedad in prestito, Martin Odegaard sta catalizzando le attenzioni di diversi club europei, compreso il Real Madrid che detiene ancora il cartellino del calciatore.

A gennaio, la dirigenza blanca ha rifiutato i 18 milioni di euro offerti dal club basco per acquistare a titolo definitivo il 21enne norvegese che, a meno di colpi di scena, verrà incorporato regolarmente in prima squadra la prossima stagione. Una decisione già presa dalla dirigenza blanca che, secondo quanto riporta 'Diario Madridista', avrebbe comunicato la sua intenzione anche a, entrati in contatto con gli spagnoli per chiedere informazioni sul fantasista mancino.