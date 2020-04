CALCIOMERCATO JUVENTUS HAKIMI HAALAND / Grazie ad un'attenta politica trasferimenti volta a valorizzare i maggiori talenti del panorama europeo, il Borussia Dortmund rappresenta in questo momento il centro nevralgico del calciomercato europeo. Mentre le big inglesi e spagnole sono pronte a sfidarsi a suon di milioni per Jadon Sancho, Juventus, Psg e Real Madrid, tra le altre, non perdono di vista Erling Haaland. Approdato in giallonero a gennaio, l'attaccante norvegese non ha certamente patito il salto in una grande squadra, mettendo a segno ben dodici gol nelle prime undici partite con il suo nuovo club.

Numeri da bomber consumato che hanno contribuito a far aumentare i rimpianti del Manchester United, molto vicino al diciannovenne prima del suo trasferimento in Germania.

Calciomercato Juventus, Real in pole per Haaland: scambio beffa

L'ex Salisburgo ad oggi rappresenta l'obiettivo principale di Florentino Perez per l'attacco e, secondo quanto raccolto da 'As', proprio gli ottimi rapporti tra il presidente dei Blancos e il CEO del Borussia, Watzche, mettono la squadra spagnola in posizione di netto vantaggio rispetto alle altre. In linea di principio, la società tedesca non ha intenzione di privarsi così presto di Haaland, ma nel caso in cui dovesse trovarsi costretta a farlo, offrirebbe una corsia preferenziale al Real. La dirigenza madridista, inoltre, sarebbe pronta a giocarsi la carta Hakimi (anche lui in orbita Juve). A fine stagione terminerà il prestito biennale dell'esterno marocchino, che potrebbe tuttavia legarsi a titolo definitivo al BVB come contropartita tecnica nell'affare Haaland.