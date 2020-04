CALCIOMERCATO INTER LAUTARO BARCELLONA WERNER / Nessuno scambio con il Barcellona: se proprio Lautaro Martinez dovesse andare via, l'Inter dovrà chiedere l'intero importo della clausola senza accettare contropartite. E' ciò che pensa l'ex bandiera nerazzurra Beppe Bergomi, intervenuto a 'Sky'. Parlando della possibile cessione dell'argentino, Bergomi ha dichiarato: "Lautaro è un calciatore che terrei sempre: sono i suoi anni migliori e poi è in crescita. Se però dovesse andare via, l'Inter deve andare su un giocatore che dà profondità: ho fatto il nome di Timo Werner.

I nerazzurri non devono fare nessuno scambio con il Barcellona: prenderei tutti i soldi della clausola e con quelli andrei a sostituirli. Però ribadisco: tendenzialmente cercherei di tenerlo".

Dal mercato alla possibile ripresa della stagione sulla quale Bergomi dice: "Non so come ripartiranno le squadre, non c'è nessun tipo di precedente. I giocatori sono stati fermi due mesi, si allenano ma soltanto in casa. Non so come possano reagire al ritorno alla normalità".