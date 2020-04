Calciomercato Juventus, 'tradimento' Raiola | Le ultime dalla Spagna su Pogba

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA RAIOLA / Pogba torna alla Juventus, ne è convinto 'Don Balon'. Il centrocampista francese, Campione del Mondo nel 2018, dovrebbe lasciare il Manchester United nella prossima sessione di calciomercato, coi bianconeri che potrebbero essere la sua prossima destinazione.

Per il portale spagnoloè pronto a 'tradire' ile soprattutto, che ricordiamo vuole da tempo il classe '93 recentemente riaccostato all', proprio per la Juventus con la quale fa affari spesso e volentieri. Riportandolo a Torino - si legge - il noto agente spera di ottenere una commissione più alta rispetto a quella che gli garantirebbe il club presieduto da Florentino

