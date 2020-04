CHAMPIONS LEAGUE ATLETICO MADRID LIGA / L'Atletico Madrid è pronto a dare battaglia: l'ipotesi ventilata di terminare la Liga congelando la classifica attuale ha messo in allarme i Colchoneros che in questo modo sarebbero esclusi dai primi quattro posti che danno l'accesso alla prossima Champions League. Un'eventualità che la squadra di Simeone non vuole proprio prendere in considerazione e proprio per questo, riferisce 'sportmediaset.it', sarebbe pronta a far partire la richiesta di una wild-card per accedere alla Champions della stagione che verrà.

Una richiesta che sarebbe accompagnata dai risultati dell'Atletico Madrid, tra le squadre con la maggior presenza nelle ultime edizioni del torneo. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, la Spagna ha già scelto le qualificate in Champions

Una richiesta che avrebbe anche un precedente: nel 2005-2006 il Liverpool, vincitore della Champions la stagione precedente, fu ammessa proprio con una sorta di wild-card visto che non riuscì a qualificarsi. Allora fu grazie alla Premier League che i 'Reds' ottennero il pass per la partecipazione alla principale competizione europea. Ora, l'Atletico spera che, se ce ne fosse bisogno, la Liga faccia lo stesso per evitare un danno economico non indifferente.