CALCIOMERCATO INTER LAUTARO TONALI ICARDI / L'emergenza coronavirus non ferma le trattative di calciomercato, in attesa del possibile ritorno in campo per terminare la stagione in corso. Le società pianificano la prossima campagna trasferimenti, che potrebbe avere nuove tempistiche visto lo slittamento dei calendari a causa della pandemia mondiale. Una delle squadre più attive sul mercato, sia in entrata che in uscita, è sicuramente l'Inter, alle prese non solo con il rebus legato al futuro di Lautaro Martinez, il cui pressing del Barcellona è sempre più asfissiante: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Dal vice Handanovic alla sfida con la Juventus per Tonali, passando per il futuro di Lautaro e Icardi: le strategie dell'Inter per la finestra estiva del calciomercato.

Calciomercato Inter, poker di candidati per il post Lautaro

Il rebus sul futuro di Lautaro Martinez determinerà inevitabilmente gli scenari di mercato dell'Inter per la prossima stagione. La dirigenza di Viale della Liberazione preferirebbe incassare solo cash dalla clausola rescissoria di 111 milioni di euro, con il Barcellona che spinge invece per l'inserimento di più contropartite per abbassare il conguaglio economico. Complesso uno scambio alla pari con Griezmann, che in Catalogna percepisce un ingaggio da 18 milioni. I blaugrana hanno posto il veto alla cessione di Arthur, che era uno degli elementi che stuzzicavano maggiormente Marotta e Ausilio, mentre la pista Vidal resta sempre calda anche fuori dall'affare Lautaro.

Il nazionale argentino resterebbe comunque volentieri a Milano, anche se invaghito dalla corte del connazionale Messi e di poter giocare al fianco del sei volte Pallone d'Oro. L'Inter intanto non vuole farsi trovare impreparata e studia i possibili candidati ad ereditare il testimone dell'ex Racing in caso d'addio. L'opzione Aubameyang sembra tramontata, con Werner che per età e potenziale sarebbe il profilo ideale della dirigenza nerazzurra.

Calciomercato Inter, Tonali più Castrovilli: duello totale con la Juve

Oltre al tedesco del Lipsia, sui c'è l'agguerrita la concorrenza del, nella lista di Marotta figurerebbero anche

L'Inter pensa anche ad un attaccante di scorta, con Giroud che rimane l'oggetto dei desideri dei Antonio Conte come vice Lukaku. Il centravanti francese è in scadenza con il Chelsea, così come Mertens: il club di Suning rimane vigile per il belga e pronto all'assalto se non dovesse arrivare l'accordo con il Napoli sul rinnovo. Il sodalizio partenopeo, oltre alla Juve, sarebbe sulla strada dei nerazzurri per il cartellino di Castrovilli, giocatore che piace e non poco a Conte per il centrocampo. Non sarà facile strapparlo alla Fiorentina, al pari dell'altro talento viola Chiesa, con Commisso che vorrebbe tenere a Firenze per almeno un'altra stagione i suoi due gioielli. In mediana, un altro target sensibile è Sandro Tonali: per il baby del Brescia è sfida a Milan, PSG e soprattutto Juventus.

Nel reparto difensivo sembra arrivata ai titoli di coda dopo una sola stagione l'avventura di Godin in nerazzurro. Per rimpiazzarlo Marotta e Ausilio pensano a Kumbulla del Verona, oltre a Vertonghen che potrebbe liberarsi a parametro zero dal Tottenham. Per gli esterni occhi in casa Chelsea su Emerson Palmieri e Marcos Alonso, piace pure Bellerin dell'Arsenal. Tra i pali è caccia al vice Handanovic: il rientro alla base di Radu e Musso dell'Udinese restano le ipotesi più concrete, ma da non trascurare anche una possibile offensiva per Meret. Infine, capitolo Icardi. Potrebbe tingersi nuvamente di 'giallo' l'estate dell'argentino, che ha l'ultima parola sulla possibile permanenza a Parigi con il PSG che può riscattarlo per 70 milioni di euro, tesoretto fondamentale per l'Inter da reinvestire sul mercato. La Juventus, ma non solo, guarda da spettatrice super interessata alla vicenda Icardi.

