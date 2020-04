SERIE A RICCIARDI CORONAVIRUS / Intervenuto a 'Radio Punto Nuovo', Walter Ricciardi, membro della commissione medica della FIGC, ha parlato approfonditamente della possibile ripresa a maggio del campionato di Serie A: "Declinare la partenza del 4 maggio? È stato fatto un lavoro serio e rigoroso proponendo una serie di soluzioni. È chiaro che dobbiamo valutare lo scenario in due settimane, non vale la pena guardare l'andamento giornaliero: perché servono due settimane per l'incubazione del virus. La situazione sta andando molto meglio in molte regioni italiane, ma non in tutte. In Lombardia c'è ancora uno scenario preoccupante, non si può dare un'indicazione generica per tutti.

Ad inizio maggio potremo dare dei suggerimenti guardando la situazione".

"Questo virus - avverte il membro italiano dell'OMS e consigliere del Ministro Speranza - continuerà a circolare fino a quando non si troverà un vaccino e così come colpisce i cittadini, anche i calciatori e lo staff: bisogna tutelare tutti. È chiaro che anche il comitato tecnico-scientifico del Governo sta valutando quali sono le attività più pericolose: la più pericolosa di tutte è il dentista, l'odontoiatra. Non c'è dubbio che l'allenamento o il gioco di squadra che prevedere contatto fisico tra atleti è un evento che va considerato piuttosto pericoloso. La seconda e terza ondata possono risultare più pericolose della prima: non possiamo permettercelo". In conclusione, Ricciardi fa sapere che "maggio è ancora un mese a rischio, specialmente in alcune regioni, sarà ancora un mese interlocutorio. Ciò che suggeriremo è di avere provvedimenti diversi a seconda delle aree geografiche".

