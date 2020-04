NAPOLI MARIO RUI CORONAVIRUS / "Mi manca il calcio, il quotidiano, andare al campo, vedere i miei compagni, tutta la gente che ci lavora, le piccole cose che accadono nello spogliatoio anche durante gli allenamenti, quei momenti in cui ti arrabbi... potremmo parlare tutta la giornata". In un'intervista a 'Sky Sport', Mario Rui ha raccontato la propria nostalgia del campo. E sulla ripresa: "Speriamo che si possa ripartire il prima possibile, appena ci saranno le condizioni adatte.

Sette vittorie nelle ultime nove partite, eravate sulla buona strada? Sì, la stagione non è delle migliori ma avevamo intrapreso la strada giusta, avevamo fatto anche un bel risultato contro il, la squadra stava facendo bene in tutti i reparti".

Il terzino del Napoli ha poi proseguito sull'eventuale ripartenza: "Il primo obiettivo è riprendersi la condizione fisica anche se non ci siamo fermati del tutto, ogni giorno lo staff ci manda dei lavori diversi, abbiamo degli allenamenti da svolgere e con tutto il materiale che abbiamo a disposizione possiamo lavorare anche a casa. Quando si riprenderà, dobbiamo ripartire dal punto in cui eravamo arrivati, non sarà facile ma la squadra può farcela".

