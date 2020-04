CALCIOMERCATO FIORENTINA ROMA SPINAZZOLA FLORENZI / Lo scambio Politano-Spinazzola tra Inter e Roma sfumato lo scorso gennaio ha rappresentato una delle 'telenovelas' dell'ultimo calciomercato invernale. Alla fine però l'esterno ex Juve è rimasto in giallorosso tornando peraltro a giocare su ottimi livelli. Eppure il futuro del numero 37 di Fonseca potrebbe anche essere lontano dalla capitale. L'edizione odierna de 'La Nazione' evidenzia infatti come la Fiorentina abbia messo gli occhi sullo stesso Spinazzola oltre che su Alessandro Florenzi.

Il nome dell'attuale terzino del Valencia era stato inoltre già accostato alla 'Viola' nel recente passato e al termine della stagione il discorso potrebbe essere approfondito in maniera decisiva. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Stando al quotidiano per Spinazzola si può pensare anche ad uno scambio di prestiti. Nell’operazione con la Roma potrebbe infatti rientrare Cristiano Biraghi oggi in forza all’Inter, ma il cui riscatto appare tutt'altro che scontato. Nel caso tornasse a Firenze la dirigenza gigliata sarebbe disposta a girarlo ai giallorossi per arrivare all'ex atalantino.

