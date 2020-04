CORONAVIRUS BRUSAFERRO / Intervenuto nella consueta conferenza stampa di aggiornamento, Silvio Brusaferro ha fatto un nuovo punto sull'emergenza Coronavirus: "Siamo in un trend discendente, con le curve dei contagiati, dei ricoverati e dei deceduti che hanno uno sfalsamento temporale e che trovano evidenza anche nei dati giornalieri. Al momento c'è uno studio di sieroprevalenza per indagare quante persone sono venute a contatto col virus e capire qual è la circolazione.

Ci sono stime variabili da regione a regione, ma in generale il 90% delle persone in Italia non è venuto a contatto col virus. Questo vuol dire che una larghissima parte della popolazione è ancora suscettibile. - avverte il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità - Per avere l'immunità di gregge bisognerebbe avere circa l'80% di persone venute a contatto col virus, dunque il target è molto lontano. I dati sull'epidemia raccontano la storia di un Paese con livelli di circolazione diversi a seconda delle".

