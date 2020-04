CALCIOMERCATO INTER VERTONGHEN MERTENS GIROUD / L'emergenza Coronavirus stravolgerà inevitabilmente i piani di calciomercato di tutte le società di Serie A e non solo.

In questo senso, le big in particolare potrebbero guardare con maggiore attenzione ai giocatori in scadenza di contratto che arriverebbero da svincolati. E tra i club più attivi su questo fronte c'è l'di: come riportato da 'Tuttosport', sono tre gli obiettivi a parametro zero individuati dalla dirigenza nerazzurra.

Calciomercato Inter, occhi su Vertonghen, Mertens e Giroud

Si tratta di Vertonghen del Tottenham, esperto difensore belga indicato da Conte per affiancare il giovane Bastoni, e degli già noti Mertens e Giroud. L'attaccante del Napoli sembrava ad un passo dal rinnovo con gli azzurri, ma come riferito dal quotidiano torinese sembra essere tornato il gelo con De Laurentiis. Diverso invece il discorso per il francese: il Chelsea ha un'opzione per il rinnovo unilaterale fino al 2021, ma Giroud, già bloccato a gennaio, confida sulla parola dei 'Blues' di non utilizzare l'opzione e lasciarlo libero a zero. Marotta resta dunque in agguato per il tris a zero.

