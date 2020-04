CALCIOMERCATO INTER LAUTARO SETIEN NEYMAR BARCELLONA / Non è un mistero che il Barcellona abbia messo nel mirino l'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez per regalare a Leo Messi il partner d'attacco ideale. Intanto lo stesso tecnico blaugrana, Quique Setien, intervistato da 'El Larguero' su 'Cadena Ser' ha risposto ad una domanda sul futuro mercato del club catalano con particolare riferimento allo stesso argentino e a Neymar, altro grande obiettivo: "Neymar è un grande calciatore e a tutti piacerebbe allenare i migliori, ma sappiamo che costa tanto e che non è facile prenderlo. Lautaro da noi al Barcellona? Non penso al futuro, ma al presente anche perché al momento l’incertezza è più grande del solito. Chi è meglio tra lui e Neymar? Entrambi perché sono ottimi calciatori. Coutinho via? È un grandissimo giocatore e mi è sempre piaciuto, però è presto per parlarne, è un giocatore di proprietà del Barça, vedremo.

Ho allenato tanti club con molti problemi, in club come il Barcellona questo è normale che tutto venga ingigantito. Spero che Bartomeu, il presidente che mi ha ingaggiato, resti con noi, parla con me e con i giocatori e io credo in lui”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, il Barcellona fa muro | Non si tocca!

Infine sulla ripresa: "Mi piacerebbe tornare in campo, ma stiamo vivendo una situazione grave e se si riprenderà dovremo farlo nella massima sicurezza. Vogliamo giocare tutti, sarebbe triste farlo senza tifosi, ma credo sia necessario”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, spavento Inter: "Lautaro ideale per la Juventus"

Calciomercato Inter, ribaltone in attacco | Sorpasso per il post Lautaro